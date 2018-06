Viis ohtlikku sümptomit, mida ei tohiks kunagi ignoreerida

Paljud teavad, et näites rinnus tekkiv valu võib viidata südamerabandusele. Samas on ka vähem selgeid märke, mis viitavad sellele, et organismil on suur probleem, kirjutab newsmax.com.

«Ma töötasin erakorralise meditsiini osakonnas ja mind häiris, et inimesed ootasid sageli kaua, enne kui nad pöördusid oma tõsise murega arsti poole,» rääkis dr Neil Shulman Emory Ülikooli meditsiinikoolist.

Juba varasemalt raamatu «Doc Hollywood» kirjutanud Shulman otsustas kirjutada veel ühe raamatu pealkirjaga «Your Body’s Red Light Warning Signals: Medical Tips That May Save Your Life». Selle kirjutas ta dr Jack Birge’i ja Joon Ahniga. Raamatu jaoks vestlesid autorid 150 arsti ja õega ning eesmärk oli luua teos, mida lugedes saaksid inimesed teada, millised on eluohtlikud sümptomid.

«Mõned sümptomid on rohkem levinud ja teised on samas küll ebatavalisemad, kuid võivad viidata väga halvale olukorrale,» lausus Shulman. Arsti sõnul on ta saanud e-kirju inimestelt üle maailma, kelle sõnul päästis see info nende elu.

Sümptomid, mida ei tohiks ignoreerida:

Järsk valu jalas

Ettevaatlik tasub olla valu või tuimusega sääre tagumises osas, eriti kui see tekib järsku ning sellega kaasneb turse. See võib olla märk tromb, mis võib liikuda jalast kopsu ning olla seetõttu eluohtlik. Siis on tegu tromboosiga.

Äkitselt tekkinud tuimus, «surin» või kõneprobleemid

Kui tunned, et käsi või jalg on justkui halvatud ning üks kehapool on nõrk või tuim, võib olla tegemist insuldiga. See vajab väga kiiret meditsiinilist sekkumist.

Veri uriinis

Uriini sattunud veri võib olla märk tõsisest probleemist ka siis, kui sellega ei kaasne valu. Kõige levinum põhjus on sel juhul neerukivid või eesnäärmeinfetsioon, aga see võib viidata ka vähile.

Verejooks igemetest

Dr Mehmet Ozi sõnul võib see olla märk verevähist ehk leukeemiast. Leukeemiat põdevatel inimestel esineb rohkem verejookse kui tavapäraste vereliistakutega inimestel. Teised sümptomid, mis võivad märku anda, on väsimus, ninaverejooksud, palavik ja öine higistamine.

Näed silme ees täppe või n-ö ujuvaid laike

Silmaarst Cary Silverman tõdes, et väiksed laigud, täpid või valgussähvatused silmade ees võivad tulla võrkkesta eraldumisest. Sellega peaks pöörduma kohe arsti poole.