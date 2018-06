12-aastane Downi sündroomiga Keira saab kunstniku annetuse toel ratsutamisteraapiat

Raviarstide hinnangul on tüdrukule näidustatud ratsutamisteraapia, mis aitab parandada üldist füüsilist võimekust, koordinatsiooni, tasakaalu, rühti, peenmotoorikat ja tunnetust ning lisaks ka lõõgastab ja lõdvestab. Ratsutamisteraapia puhul on tegemist alternatiivse teraapiavormiga füsio-, tegevus-, kõne- ja psühhoteraapiale ning see on Keirale väga hästi mõjunud.

Meru rääkis, et me ei saa valida, kas ja kuidas siia ellu sünnime ning milline on meie perekond ja tervis. «Minu annetusakt on pigem isiklik tänu elu ees,» sõnas Meru. Ta selgitas, et see on usk sellesse, et meist eksisteerib midagi võimsamat. «Ilmselt kinnitab see ka seda, et kunstil on kõrgem väärtus kui lihtne materiaalsus ning see annab mulle sügavama põhjuse edasi maalimiseks.»