3 põhjust, miks silm vahel tõmblema hakkab

«See on väga levinud,» kinnitas silmakirurg Mark Blecher väljaandele SELF, vahendab Terviseuudiste portaal. Kui tundub, et silm tõmbleb, siis tegelikult on need silmalau lihaste spasmid. «See võib juhtuda mitu korda järjest ja siis lõppeda, aga mõnel ka samal päeval uuesti tekkida,» lisas arst.

Blecher tõi välja silmade tõmblemise kõige sagedasemad põhjused, lisaks soovitused, mida saate teha, et vähendada selle seisundi taastekkimist.

1. Silma lauäärte põletik

Doktor Blecher ütles, et silmade tõmblemise levinud põhjus on silma lauäärte põletik, mida nimetatakse blefariidiks. Blefariit tekib tihti siis, kui bakterid satuvad silmalaugudele, põhjustades põletikku ja punetust, mis omakorda paneb silmas asuvad lihased võbelema, selgitas ta.

2. Stress

Tööalased tähtajad on kohe-kohe ukse ees ja ühtäkki avastad, et silmalaud (või üks neist) tõmblevad. See on kindlasti tüütu, aga selles olukorras normaalne. Stressi tõttu tõuseb organismis hormoonide kortisooli ja adrenaliini tase, mis omakorda käivitab kehas reaktsiooni «võitle või page», selgitas Harvardi silmakirurg John Hovanesian. «See seisund võib põhjustada lihaste suuremat tundlikkust ja ärritust kui tavaliselt,» lisas ta.

3. Liigne kofeiini või šokolaadi tarbimine

Kohvis ja šokolaadis leiduv kofeiin võib põhjustada silmalaugusid ümbritsevate närvide ja lihaste hüperaktiivsust, põhjustades nii silmalaugude ärritust. «Ma olen peale valentinipäeva näinud kindla peale rohkem healoomulist silmalaugude tõmblemist kui mõnel muul ajal, sest inimesed on vahepeal söönud tavalisest rohkem šokolaadi,» mainis silmaarst Amy Zimmerman.

Zimmerman kinnitas, et kui vähendad kofeiinitarbimist, peaksid juhuslikud tõmblused silmast ka kaduma. Doktor Blecher aga lisas, et kõik, mis stimuleerib närvisüsteemi, soodustab ka silmade ärritust. Seega kui kogemus näitab, et liigne kofeiini tarbimine teie silmalaugudele just selliselt mõjub, saate edaspidi teha kofeiini tarbimises korrektuure.