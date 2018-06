Probleemid magamistoas seavad mehe südame ohtu

Vaskulaarne impotents on oma olemuselt kardiovaskulaarne probleem, sõnas uuringu Michael Blaha. Eksperdid on juba ammu täheldanud, et impotentsus seostub halva kardiovaskulaarse tervisega, kuid arvati, et põhjus on ülekaalulisuses, kõrges vererõhus ja diabeedis. Värske uuring leidis aga, et impotentsus on eraldiseisev oluline riskifaktor.