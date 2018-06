«Tervislikud» lastetoidud, mis peidavad endas šokeerivalt palju suhkrut

Lisatud suhkrud ei tohiks anda üle 10 päevasesest soovituslikust energiast, ideaalis peaksid need andma alla 5 protsendi. Kui inimese päevane energiavajadus on 2000 kilokalorit, siis peaks tema menüüs olema süsivesikuid kokku 250-300 grammi. Seejuures võiks lisatud suhkrute kogus jääda alla 50 grammi päevas. See võrdub 10 triiki teelusikatäie suhkru või viie teelusikatäie meega. Lastele on soovituslikud kogused aga veelgi väiksemad.