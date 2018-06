Kroonilise väsimuse sündroom toob kaasa hulga teisi tervisehädasid

Sündroom põhjustab lisaks mitmeid muid erinevaid organsüsteeme haaravaid sümptomeid. Efektiivseid ravimeid selle probleemi leevendamiseks veel leitud ei ole, aga selles vallas käivad uuringud, sõnas Tartu Ülikooli Kliinikumi reumatoloogia residentarst Liis Puis portaalis MED24.

Rohkem haigestuvad naised ja sagedamini vanuses 40–59 eluaastat, samuti on haigestumine sagedasem vanurite seas. Patsientidele on KVS kurnav ning see võib põhjustada töövõimetust, probleeme isiklikus elus, kui nende haiguse olemust ei mõisteta, ja ka majanduslikult tervishoiuteenuste väga sagedast kasutamist.

Kuidas sündroomi ära tunda? Haigust iseloomustab vähemalt kuus kuud kestnud oluline võimekuse vähenemine või võimetus tegutseda haiguseelsel tasemel tööl, haridusalal, sotsiaalses ja isiklikus tegevuses; kaasneb väsimus, mis on sügav, tihti uus või kindla algusega ning pole pideva ülemäärase pingutuse tulemus ja mis ei leevendu puhkusel;

pingutusejärgne väsimus;

mittekosutav uni. Vähemalt üks kahest: kognitiivsed häired,

ortostaasitalumatus ehk püstise asendi talumatus.

On leitud, et KVS-ga patsientidel esineb rohkem hüpotensiooni ja ortostaasitalumatust ning sellega võib seostada ka esinevaid sümptomeid, nagu väsimus, vertiigo, alanenud kontsentratsioonivõime, treemor ja iiveldus, rääkis Puis.

Reumatoloogi sõnul on tihti ka keeruline eristada, mis probleemid on põhjustatud KVS-ist ning millised on kaasnevad vaevused ja haigused. «Nimelt on võimalike lisandunud probleemidena välja toodud fibromüalgia, müofastsiaalse valu sündroom, temporomandibulaarliigese sündroom, ärritatud soole sündroom, ärritatud põie sündroom, interstitsiaalne tsüstiit, Raynaud’ fenomen, depressioon, migreen, allergiad, Hashimoto türeoidiit, Sicca sündroom,» tõi Puis välja.

Üks peamiseid sündroome, millega KVS kattub, on fibromüalgia ehk lihasreuma. «Kuigi fibromüalgia on peamiselt iseloomustatav valusündroomiga ning kroonilise väsimuse sündroom väsimusega, on neil kahel 50–70 protsendi ulatuses kattuvaid sümptomeid,» sõnas Puis.