Lastearst: vanemad ignoreerivad lapse ohtlikku ülekaalulisust

Laste ülekaalulisus ja rasvumine on tõsine probleem. Selle põhjuseid tasub otsida perekonna toitumis- ja liikumisharjumustest, tõi lastearst Lagle Suurorg välja Toiduliidu tasakaalustatud toitumise konverentsil.

Suurim vastutus laste ülekaalulisuse osas lasub vanematel, sest just kodust ja varasest lapseeast saavad alguse tervist mõjutavad toitumis- ja liikumisharjumused. «Kusjuures, paljud vanemad ei tunneta oma laste ülekaalulisust ja probleemi tõsidust õigesti. Näiteks aktsepteerivad vanemad kergemini pigem lapse kuulmise või nägemise häireid kui ülekaalulisust,» kirjeldas Suurorg, toetudes Iirimaal tehtud uuringutele.

Viimase 30 aastaga on laste ülekaalulisus drastiliselt sagenenud. Täna on iga neljas laps maailmas ülekaaluline, Eestis iga kolmas. «Tegu on tõsise probleemiga, sest nii ülekaalulisus kui ka selle raskeim vorm, rasvumine, mõjutavad sageli lapse kõigi organite talitlust ning vähemalt kolmveerandil lastest ka nende vaimset tervist,» nentis lastearst.

Ühelt poolt mängivad laste ülekaalulisuse ja rasvumise juures olulist rolli pärilikkus ja geneetika. Suurorg tõi näiteks, et ülekaaluliste vanemate lastel on suurem risk ülekaalulisusele. Lisaks võib põhjuseks olla vanemate negatiivne eeskuju ehk liigne istuv või passiivne eluviis, rohkelt ekraaniaega nutiseadmetes või teleri ees ja vähesed teadmised tervislikust toitumisest.

«Just lapsevanemad otsustavad, mida kodus süüakse ja lastel on siin sõnaõigust vähe. Seetõttu on vanemate teadmised tasakaalustatud toitumisest ääretult olulised,» ütles arst. Ta kinnitas, et järjepidev teavitustöö lapsevanemate suunal on kahtlemata vajalik.

Ka rahvuslik laste tervise kvaliteedi instituut (NICHQ) on algatanud laste tervise mõjutamisel uue lähenemisviisi - kahe generatsiooni mõjutamise üheaegselt. Selle põhimõtteks on, et lapse toitumise muutmisel on vajalik tegeleda terve perega korraga, et kutsuda esile muutuseid toitumisharjumustes perekonnas tervikuna. Seeläbi jõutakse kiiremini eesmärgini ka lapse tervise parandamisel. Suurorg nõustus, et praegu on vanemad ja pere tihti jäänud liialt tahaplaanile ja liiga palju jälgivad tervishoiutöötajad vaid last ja tema harjumusi.