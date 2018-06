Viis põhjust, miks süüa kirsse

Kirssides on palju antioksüdante ja põletikuvastaseid koostisosi. Need aitavad aeglustada vananemist ning tulevad kasuks näiteks krooniliste haiguste, Alzheimeri tõve, diabeedi ja rasvumise ärahoidmisel.

Kirsside glükeemiline indeks on madalam kui paljudel teistel puuviljadel. See tähendab, et nad ei tekita nii suuri veresuhkru ja insuliinitaseme kõikumisi. Nii aitavad nad ära hoida diabeedi tekkimist ja on olulisel kohal ka sel juhul, kui inimene juba põeb seda haigust.