Kardioloog selgitab, mida teeb kehaga liigne soolatarbimine

Sool võib põhjustada vererõhu tõusu ka lastel. Väikelaste toit on reeglina mage ja see meeldibki väikelastele, sest nad on oma toidu maitsega harjunud. Soolase toidu söömine tekitabki harjumuse soolasemat süüa.

Soola ja südamehaiguste vahel on üsna otsene seos. Kõik uurimused vähem soolasema toiduga on näidanud positiivset toimet südame-veresoonkonna haiguste ennetamisel, mistõttu paljudes riikides on juba aastakümneid tagasi riiklikul tasemel vähendatud soola tarbimise norme.

Me tarbime soola reeglina kaks rohkem, kui kehale on füsioloogiliselt vajalik. Kuni 80 protsenti tarbitavast soolast on peidetud toiduainete sisse, mis poest ostame – leib, juust, lihatooted, poolfabrikaadid, valmistoidud ja restoranitoidud. Inimene harjub liigse soola tarvitamisega ruttu. Soovitan vaadata toiduaine pakendi pealt, kui palju seal on naatriumi. Üks gramm naatriumi on võrdeline 2,5 grammi soolaga, seega kui näiteks leivas on 0,5 grammi naatriumi, on seal 1,5 grammi soola.