Xanax või naps: arstid avaldavad, mis tegelikult aitab lennuärevuse vastu

Kui lennukiga reisimine tekitab kerget ärevust, pole selles midagi imelikku. Paraku peavad paljud lennates silmitsi seisma nii suure hirmu ja ärevusega, et kasutavad neile väljakirjutatud ravimeid, kirjutab Healthline. Selgub aga, et ravimid ning mitmed levinud rahunemise nipid võivad teha rohkem kahju kui kasu.

Meditsiinilised rahustid. Milleks muretseda, kui saad võtta rahustava tableti? Paljud lennureisijad toetuvad sel juhul oma Xanaxi või Zolpidemi retseptile, et ärevust leevendada. «See, kas need tabletid aitavad, sõltub ärevuse põhjusest. Zolpidemil on leitud uneskõndimise tõenäosust suurendav toime, seega seda ma lennukis ei soovitaks. Xanax võib ärevust leevendada, ent jällegi sõltub, kas see tuleb konkreetselt lendamisest või muust suuremast põhjusest. Ma ei soovitaks lennukis kasutada kumbagi,» selgitas perearst dr Tania Elliott.

Tema sõnul on oluline leida hea esmatasandi arst, kes oskab inimesele panna diagnoosi ja vastavalt sellele soovitada variante ärevusest vabanemiseks. Retseptiravimite asemel soovitab Elliott alustada melatoniiniga, mis just reisimise puhul soodustab und ning ajavahega kohanemist.

Kange alkohol. Napsu võtmine rahunemiseks on levinud praktika, mis ei puuduta ainuüksi lendamist. See tundub küll lihtne ja suhteliselt ohutu, ent on tegelikult üks hullemaid asju, mida oma kehale teha. «Isegi kui see rahustab, pole alkohol lahendus. See on depressant, mis rikub REM-une, teeb jõuetuks ja väsinuks. Alkohol soodustab vedelikupuuduse ning pohmelli teket ja see on ilmselt viimane asi, mida lennukis vaja oleks,» tõdes Elliott. Pikema aja jooksul võib alkoholitarbimine ärevust isegi suurendada. Pigem võiks tarvitada magneesiumi või seda sisaldavat toitu, mis soodustab lihaste lõõgastumist. Magneesiumi sisaldab näiteks banaan.

C-vitamiini üledoos. Huvitaval kombel tekitab paljudes reisijates ärevust see, et nad on koos hulga võõrastega kinni ruumis, kus õhk ei liigu. See on ka tõsi, sest lennukis levivad nakkushaigused suhteliselt kergesti. Seepärast levib praktika võtta enne lennureisi suur annus C-vitamiini, mis turgutaks immuunsüsteemi ning hoiaks seda nakatumast.

Kansase lastehaigla nakkusosakonna juhataja dr Mary Anne Jacksoni sõnul ei ole veenvaid andmeid, et sellest abi oleks. Pigem soovitab ta reisides jälgida, et vajalikud vaktsiinid oleksid tehtud ja toimivad. Kui enne lendu painab ärevus, on efektiivsem juua piisavalt vett ning kaasas kanda desinfitseerivaid salvrätikuid, et käsi vahepeal puhastada. Ta soovitab võimalusel istuda akna alla, sest vahekäiguäärsete kohtade juures võib leiduda pisut enam mikroobe, kuna seal käib edasi-tagasi ning möödub tualetti minnes rohkem reisijaid.