Paanikahäirete ravim sattus tarneraskustesse

Ravimi toimeaine on alprasolaam ja tarneraskus kestab eeldatavasti juuni lõpuni, kirjutab ravimiamet oma kodulehel. Ameti sõnul on apteekides saadaval teised sama toimeaine sisaldusega ravimid.

Peale Xanaxi on sattunud tarneraskustesse ka diabeetikute ravim Glibenese GITS 5 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid. Selle ravimi toimeaine on glipisiid ja tarneraskusest kestab eeldatavasti juuli alguseni. Teisi sama toimeaine sisaldusega ravimeid Eestis ei turustata. Ravimiamet lisas, et patsiendid peaksid ravi jätkamiseks ühendust võtma oma raviarstiga.