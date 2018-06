Suuhügienist annab nõu: kas on vahet, millist hambapastat osta?

Hambapasta on vaid vahend, mis aitab kaasa hammaste puhastamisele, kõige olulisemat rolli mängib õige harjamise tehnika, sõnas Tomilina. Hambapasta puhul on tema sõnul olulised kaks põhilist eesmärki – et pasta tugevdaks hambakudet ja aitaks eemaldada hambakattu ning vähendada selle uuesti tekkimist.

Tomilina sõnul oleks mõistlik arutada oma hambaarsti või suuhügienistiga, kas on vajalik uue pasta ostmisel millelegi ekstra tähelepanu pöörata või mitte. «Kaupluste-apteekide letid on väga kirevad ja erinevaid pastasid palju. Kellel on tundlikud hambad, siis neile on enamikel tootjatel spetsiaalsed pastad olemas, samuti ka pastad igemete veritsuse või halva hingeõhu, suukuivuse korral kasutamiseks,» rääkis ta. Reklaamis kiidetud ühe või teise probleemi jaoks lahendust lubava toote hankimisest palju tähtsam on koos oma hambaarstiga üles leida põhjus, millest antud mure alguse on saanud ning toimida siis vastavalt arstilt saadud juhistele, sõnas Tomilina.