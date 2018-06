Lugeja küsib: kuidas selgitada tööandjale, et töötajatel on oht kokkupuuteks kemikaalidega?

Õigusakt, mis kohustab tagama töötajatele ohutus ja tervislikud töötingimused on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, mille §4 lg 3 näeb ette, et kui tööprotsessiga kaasneb ohtliku suitsu, tolmu, gaasi, auru või vedeliku eraldumine koguses, mis võib töötaja tervist kahjustada, tuleb vältida heitme levikut töökeskkonda, tagada selle eemaldamine tekkekohast ja muutmine kahjutuks. Sama seaduse § 12 lg 1 kohaselt tööandja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras.

Ka teil on võimalus teha tööandjale ettepanekuid, kuidas tööd korraldada nii, et see võimalikult vähe häiriks normaalset töötegemist. Tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12 lg 5 on tööandja ja töötajad kohustatud ohutu töökeskkonna nimel tegema koostööd. Selleks konsulteerib tööandja eelnevalt töötajate, töökeskkonnavoliniku või töötajate usaldusisikuga kõigis töökeskkonnaga seotud küsimustes, mis puudutavad töökeskkonna parandamise abinõude kavandamist, esmaabi andmise, päästetööde tegemise ja töötajate evakueerimise eest vastutavate töötajate määramist, töötervishoiu ja tööohutuse alase väljaõppe kavandamist ja korraldamist ning uue tehnoloogia ja töövahendite valikut ja rakendamist. Tööandja arvestab võimaluse korral tehtud ettepanekuid ning kaasab töötajad kavandatu elluviimisesse.