Füsioterapeut: kuni poolt rahvastikust vaevab püsiv, teadmata põhjusega valu

Püsiva valu esinemissagedus on erinevate allikate kohaselt kolmandikul kuni pooltel inimestel rahvastikust ning selle täpsetest põhjustest on veel palju, mida ei teata. Püsiva valu käes kannatajaid on maailmas rohkem kui südamehaigeid, diabeetikuid ja vähihaigeid kokku, ning seetõttu on see meditsiinisüsteemis suur ja kulukas probleem, kirjeldas Metsma.