Mikrobioloogide rõve leid: dipikastmest võib saada nii noro- kui herpesviiruse

Teadlased selgitasid veel välja, milliste dipikastmete sees on mikroorganismide paljunemine eriti tõenäoline. Siin on murekoht jällegi peol pakutav dipikaste, sest üldiselt jäetakse see mitmeks tunniks tuppa lauale. Soe keskkond on viirustele meelepärasem ning see teeb ka nende paljunemise võimalikumaks. Teadlased katsetasid viiruste levikut kolme populaarse kastme – kreekapärase kalamarjast taramasalata kastme, hummuse ja tavapärase hapukooredipi peal.

Selgus, et mida venivama konsistentsiga kaste, seda soodsam oli seal viiruste levik. Teadlane Matt Tebbutt kastis kartulikrõpse kõigi kolme kastme sisse ning jälgis, kuidas areneb neis mikroorganismide levik. Eraldi hoiti kastmed, kuhu ei sattunud sisse sülg ning kastmed, millesse dipiti üht toitu mitu korda. Ilmnes, et kahe tunniga kasvas mikroorganismide hulk saastunud hapukooredipis sajakordseks. Vähim said mikroobid kandepinda hummuses, isegi pärast seda, kui sinna oli toitu mitu korda dipitud. Tebbutt usub, et see on tänu hummuse tihkele konsistentsile.