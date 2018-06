Kurgumandlite eemaldamine lapseeas võib tervisele karuteene teha

Rahvusvaheline teadlaste meeskond analüüsis ligi 1,2 miljonit last, kes olid sündinud vahemikus 1979 ja 1999, jälgides nende tervist ja heaolu vähemalt kümne aasta jooksul. Valimist umbes 17 500 olid eemaldatud adenoidid, 12 000 mandlid ning 31 000 mõlemad. Ülejäänud uurimisalused olid kontrollrühm ning kõigi uuritavate tervis oli hea.

Analüüsi eesmärk oli välja arvutada tõenäosus haigestuda eri tõbedesse, mida on varem seostatud mandlite või adenoidide eemaldamisega. Patsientidel, kellel olid mandlid eemaldatud, oli peaaegu kolmekordne risk haigestuda ülemiste hingamisteede haigustesse, kui neid võrreldi kontrollrühmaga. Samuti oli risk suurem, kui seda võrreldi populatsiooni keskmise riskimääraga, ligi 18 protsenti. Adenoidide eemaldamine tõstis samuti ülemiste hingamisteede haiguste riski võrreldes kontrollrühmaga ligi kahekordseks.

Nii mandleid kui adenoide eemaldatakse lastel ravimaks nii hingamismuresid kui kõrva- või põskkoopapõletikke. Uuring toob välja, et kuigi protseduur võib pakkuda kohest leevendust, siis adenoiditeta inimesel oli kuni viis korda suurem risk haigestuda keskkõrva- või põskkoopapõletikku. Uuringu autorid järeldavad, et nende protseduuride meditsiiniline põhjendus asub savijalgadel. Mandlite ja adenoidide väljalõikamise vajalikkust peab hindama palju põhjalikumalt ning need operatsioonid jätma vaid äärmise hädavajaduse jaoks.