Suvine jalgrattapatrull tõttab appi alkoholi kuritarvitajatele ja kaklejatele

«Tervisemured, millega rattabrigaadil tegeleda tuleb, on erinevad. Tuleb ette nii alkoholi ja mõnuainete kuritarvitamist, liiklusõnnetusi, kaklusi, valu rinnus ja nii edasi. Kiirete kutsete puhul saadetakse paralleelselt välja ka lähim autobrigaad. Kokku on kahe nädala jooksul valves oldud 159 tundi, läbitud kilometraaži kohta statistika puudub,» rääkis Tallinna kiirabi turundusspetsialist Kairi Kreek.

Jalgrattabrigaad on valves iga päev 1. juunist 31. augustini vahemikus kell 9–21, kui ilmastikuolud on sobivad. Kaheliikmeline brigaad reageerib kesklinna ja vanalinna piirkonnas häirekeskuselt saadud kutsetele ning on häirekeskusele nähtav reaalajas.