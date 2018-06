Eesti naise võitlus aknega: ma ei suutnud valu pärast isegi magada...

Aasta alguses pöördus Christinas Clinicusse 37- aastane Ingrit, kes viimased 17 aastat on oma nägu akne tõttu peitnud. Nüüd tahab aga naine oma kogemust jagada. Enne ja pärast fotosid näeb siin.

Mu nägu kattus aknega 2000. aasta augustis. Vaid ühe päevaga olin kaotanud oma ilusa sileda naha, kuigi varasemalt polnud mul näonahaga probleeme olnud. Mäletan seda päeva hästi, sest pidin kooli minema, kuid näole tekkinud suurte ja valusate mädakollete tõttu pidin hoopis kuu aega haiglas veetma.

Ma ei suutnud valu pärast isegi magada. Kannatasin akne raskekujulise vormi käes, mida hinnanguliselt põeb vaid 10 protsenti aknepatsientidest. Arstid olid jahmunud ja ei suutnud tuvastada, millest selline akne oli põhjustatud. Esialgu sain haiglast kaasa antibiootikumid, mis ei aidanud ning olukord läks üha hullemaks. Siis soovitati mul kasutada salve ja vedelikke, kuid ka need ei andnud tulemusi. 2003. aastal hakkasin kasutama erinevaid looduslikke rasvasid, mis lõpuks toimisid. Akne ei kadunud, kuid raskekujuline vorm asendus mõõdukama vormiga.

Katsetasin ja proovisin kõiki võimalusi ning muudkui lootsin paranemisesse, kuid kahjuks tulutult. Pärast viimast nahaarsti juures käimist kadus mul igasugune tahtmine võidelda, sest teadsin, et tulemust ei tule. Nüüd, kui tehnoloogia on palju edasi arenenud ja Christinas Clinicu spetsialistid on kasutusele võtnud kõige uuenduslikumad teadussaavutused, otsustasin endale taas võimaluse anda.

Akne on minu elu väga palju mõjutanud ning toonud kaasa elukvaliteedi halvenemise, stressi ja ebakindluse. Oli perioode, mil ma ei tahtnud midagi teha või kellegagi suhelda. Minu soov oli tavalise elu juurde tagasi pöörduda. Olles kogenud naha kvaliteedi paranemist, soovin oma lugu jagada, et see innustaks ka kõiki teisi akne käes kannatajaid kliiniku poole pöörduma- lahendus on tõesti olemas.

***

Ingriti raviplaan

Minu raviplaan koosnes mitmest etapist.

1. etapp – eelravi infrapunalaseriga

Esimest korda kliinikusse tulles hindasid kliiniku spetsialistid minu naha seisukorda, akne levikut ning tegid raviplaani. Vaja oli ette võtta umbes 3-4 laserprotseduurist koosnev ravi. Enne esimese laserprotseduuri läbi viimist anti mulle koju kaasa spetsiaalne laser, et taastada naha normaalsed protsessid ning anda rakkudele jõudu. Nädalaga oli minu üllatuseks põletikuline akne kadunud, jäänud olid vaid aknearmid. Tegemist oli siiani läbi aegade edukaima lahendusega.

2. etapp – raviprotseduur punase LED-valgusega

Pärast nädalapikkust kodust laseri kasutamist oli aeg käes punase LED-valgusega laserprotseduuriks. Laserspetsialist selgitas, et kuigi akne oli naha pinnalt kadunud, ei tähendanud see veel seda, et aknebakter naha sees hävinud oleks. Spetsialist viis läbi umbes 30 minutit kestva protseduuri, mis algas tuimestava kreemi nahale kandmisega. Ravi eesmärgiks on tappa rasunäärmete pigmendis neelduva valgusenergia abil seal elavad bakterid. Enne 3. etapi ehk armiraviga alustamist tuleb hinnata kas 2. etappi on vaja korrata.

Spetsiaalsed järelravitooted

Pärast protseduuri sain kliinikust kaasa spetsiaalsed tooted, mis aitavad infektsiooni tekkimise vastu, varustavad nahka hapnikuga, et bakter ei saaks seal vohada ning nahka niisutada samal ajal poore ummistamata.

Toitumisnõustamine