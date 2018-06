Hambaravi päästis noore Eesti naise elu

Ma olin nii õnnelik, et seda on raske kirjeldada. Ma teadsin tol hetkel, et saan ikkagi siirdama minna. Võtsin ühendust kliiniku peaarsti Kristo Ivanoviga, kes koos dr Pille Soomiga olid nõus mulle abiks olema.

Kommenteerib Nordic Hambakliiniku peaarst dr Kristo Ivanov

Loomulikult ei jõua me aidata kõiki Eestimaa hädasolijaid, aga aastas paar projekti alati oleme teinud, mis tihti ei jõua isegi avalikkuse ette. Ka näireks praegu on meil pooleli ühe väga sümpaatse naisterahva abistamisprojekt, mille käigus aitame tal suu korda saada tasuta. Usun, et tihti ei teatagi ning ega alati ei peagi teadma, et hambaarstid ikka teevad aegajalt nö pro bono projekte. Carmen soovis oma lugu tänutäheks jagada ning eks meil muidugi on hea meel, et seda osatakse hinnata ning soovitakse oma rõõmu mitteanonüümselt ka teistega jagada. Omalt poolt soovime Carmenile palju edu, head tervist ning uut imelist elu!»