Eesti teismelised kannatavad üha rohkem psüühikahäirete all

Riigil puudub täielik statistika laste käitumis- ja psüühikahaiguste kohta, ent teada on, et 15-19-aastaste esmahaigestumused psüühikahäiretesse on viimastel aastatel sagenenud. Kokku hinnatakse selliste laste arvuks 20 000 kuni 40 000 ehk 10 kuni 20 protsenti kõigist alaealistest. Ligi 3000 last tarvitab antidepressante.