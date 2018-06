Vähihaige mehe pere: hämmastav, mida teevad raha ja õiged ravimid

Aga mis põhiline: nädal aega tagasi käis Erko kompuuteruuringus, kus selgus, et kasvaja areng ei ole mitte ainult pidurdunud, vaid kasvaja on ka väiksemaks muutunud! Seda rõõmu ja tänutunnet kõikide abistajate ees ei oska kirjeldada ega sõnadesse panna. Loodame, et ravi jätkub sama positiivselt. Kõik, kes te annetasite Erko raviks - teadke, et ühes Eestimaa peres on üks väike tüdruk Eliise ütlemata õnnelik, et saab iga päev issiga õues mängimas käia. Meie väikse ja armsa Eesti inimesed, te olete suure südamega. Aitäh, et kinkisite Erkole elu!»