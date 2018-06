Teadlased jälgivad inimeste enesetapumõtteid telefonirakendusega

Harvardi ülikooli psühholoogi Evan Kleimani juhitud katse eesmärgiks oli avastada uusi viise, kuidas teadlased suitsiidikäitumist uurida saavad. Seni on põhjalikult keskendutud enesetapumõtetega inimeste pikaajalisele uurimisele, kuid sellised uuringud jätavad tähelepanuta enesetapumõtete mitmekesisust. Teadlased on esile toonud , et esineb üksteisest kaunis erinevat laadi enesetapumõtteid. Peale klassikalise musta masenduse esineb ka ärevusest ja stressi üleküllusest tingitud surmaiha. Pingest tingitud enesetapusoovi iseloomustab stressi järsule tõusule ennasthävitava sooviga reageerimine.

Enamasti võib see ka sama kiiresti mööduda, ent sääraseid kiirelt ülitungivaks muutuvaid mõtteid pole eriti põhjalikult uuritud just seetõttu, et enamik suitsiiduuringuid on keskendunud vastavate tungida ja mõtete pikaajalisele jälgimisele. Säärane lähenemine pole aga eriti tõhus intensiivsete, ent lühiajaliste enesetapumõtete uurimiseks. Kuigi rakenduse katsetamine andis teadlastele vaid esialgseid andmeid on tegemist paljutõotava uurimissuunaga.