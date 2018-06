Aita kasvõi euroga: haruldase verehaigusega tüdruku raviks on vaja koguda veel 168 000 eurot

Mai alguses avaldas Lastefond abipalve, et rahastada annetajate toel 17-aastasele haruldase verehaigusega tüdrukule eluks vajaliku ravimi kolme doosi ostu 1,5 kuu vältel, mil selgub lahendus, kuidas ravimit edaspidi kompenseerida. Selgus, et haigekassa ei saa ravimit erandkorras hüvitada ning seega tegi Lastefondi nõukogu otsuse jätkata lapse ravimi kulude katmist aasta lõpuni, milleks vajab tüdruk veel 14 ravidoosi.

Kogu 17 doosi maksumus on koos käibemaksuga 255 714 eurot. Käesolevaks hetkeks on heade annetajate abiga kogunenud ravimi kulude katmiseks 87 946 eurot ehk 34 protsenti.

Tüdruku raviarsti, hematoloog Sirje Mikkeli sõnul on lapse seisund tänu käimasolevale eculizumab ravile rahuldav. «Patsient kõnnib iseseisvalt ja saab oma ema toel igapäevaeluga hakkama,» sõnas ta. Mikkel lisas, et Eesti hematoloogide selts tegeleb sellega, et ravim saaks edaspidiseks lisatud haigekassa poolt hüvitatavate ravimite nimekirja.