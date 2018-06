Kõrgkool kutsub õppima uhiuuele terviseteaduse õppekavale

Esimene vastuvõtt terviseteaduse õppekavale on planeeritud spetsialiseerumisega neljale eriõenduse valdkonnale ja õppima asumise eelduseks on kõrgharidus õe või ämmaemandana. Õppekava valmis koostöös Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli, Eesti Õdede Liidu, tööandjate ja vilistlastega.

«Meil on väga hea meel, et saame välja kuulutada vastuvõtu magistriõppe õppekavale. Oleme seda päeva oodanud ja selle nimel koos heade sõprade ja partneritega enam kui aasta pingutanud. Eesti õed on pikalt oodanud võimalust õppida erialases magistriõppes ja nüüd on see võimalus olemas,» sõnas kõrgkooli õppeprorektor Ulvi Kõrgemaa.