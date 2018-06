Supermodell põhjustas rannakeha nippide jagamisega paljudes pahameelt

«Suvi on käes ning minagi teen viimaseid pingutusi ideaalse suvekeha saavutamiseks. See kõlab küll kulunult, aga me kõik ju mõtleme sellest,» rääkis MacPherson briti telesaates This Morning, vahendas Independent. Soojadel päevadel soovitas ta juua rohkesti puhast vett ning mainis, et teeb endale mineraalsoolaga vanni, kuna peab vett heaks diureetikumiks. Avalikkus pidas aga vastuoluliseks pigem tema väidet, et suvel on mõistlik toidukordi piirata.

«Suve lähenedes piiran ma leiva-saia, koore ja valge riisi tarbimist. Joon tervisliku vahepalana hommikul või pärastlõunal valgujooke, aga kasutan neid ka õhtuti toidukorra asendajana, juhul kui olen söönud suurema lõuna- või õhtusöögi. Lühikesel perioodil saan hakkama ka ainult valgujoogi tarbimisega õhtusöögiks. Kui tahate suvel kilosid kaotada, siis see on hea viis seda teha. Ma leian, et see on väga kasulik,» kirjeldas MacPherson.

Lisaks soovitas ta suvel nahale kuivharjamist, eriti hommikuti ning õhtuti enne duši all käimist, unustada ei saa ka korralikku und. Modelli arvates pole midagi hullemat kui mõte, et oleksid võinud rannakeha nimel pingutada, kuid olid liiga laisk ega teinud seda. «Ma tõesti usun, et kui sellega alustad, siis pole ükski pingutus oma tervise huvides halb. Asi polegi tohututes piirangutes, nälgimises või enese karistamises, vaid lubaduses endale öelda, et kuue nädala pärast olen juba kenam ja õnnelikum. See nõuab pingutust, aga sel juhul näed ka erinevust,» rääkis ta.