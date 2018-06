Lapsena vähki põdenud naine otsis 30 aastat hiljem üles medõe, kes muutis ta elu

Liz Brownil (43) avastati 14-aastasena haruldane luukasvaja osteoblastoom, kirjutab Independent. Diagnoosi sai ta sealjuures oma 14. aasta sünnipäeval, kui ärkas üles kogu kehast halvatuna. Teismeline Liz hakkas ravi saama 1989. aastal Addenbrooke’i haiglas Cambridge’s, kus talle öeldi, et ta ei pruugi täiskasvanueani eladagi. Täna kasvatab naine aga kolme last. Siiski ei olnud ta senimaani unustanud lahket medõde Debbie Bye’d, kes tema eest toona haiglas hoolt kandis.

«Minu prognoos elule oli väga halb. Mulle ei ennustatud rohkem kui viis aastat, kuid nüüd olen 43, kasvatan kolme last ning ma ei kasuta isegi mitte ratastooli,» rääkis naine. Ta meenutas, kuidas medõde oma tööd tegi ja ta ise tundis end sellest inspireerituna. «Ta võis mõelda, et täidab lihtsalt oma kohustusi, kuid see oli midagi enamat. Ta näitas mulle, et olenemata diagnoosist on kõik lapsed ikka ühtmoodi ja nii ta meid ka kohtles,» lisas Brown.

Medõde Debbie inspireeris naist täiskasvanuks saades töötama samuti lastega. Liz Brown töötab täna autismi põdevate lastega, kel on kuulmisraskused. Ta on aga alati mõelnud, mis on möödunud 30 aasta jooksul juhtunud medõega ning otsustas ta Twitteris üles otsida. Naise postitust jagati üle tuhande korra ning sotsiaalmeedia ime võimaldaski kahel naisel üksteist uuesti leida.

Liz Browni postitus Twitteris, millega ta leidis medõe üles. FOTO: SWNS.com / SWNS.com

Selgus, et medõde Debbie on tänaseks haiglatööga lõpparve teinud ning töötab praegu osalise koormusega koolis. «Ma ei unustanud kunagi hetke, mil Lizzyle öeldi tema prognoos elule. Ta oli teismeline ning viibis täielikus eituses. Olen aastate jooksul mitu korda mõelnud, mis temast sai ning kõige mustema stsenaariumi järgi eeldasin, et teda enam meie hulgas pole. Ma olen vapustatud,» rääkis ta.