Perearstid õpetavad: kas alkoprobleemiga inimene on ikka alati haisev ja rääbakas?

Perearstid koostasid äsja välimääraja, mis näitab, et võimaliku alkoholiprobleemiga inimest ei saa alati tänaval ära tunda. Nii nagu silmatorkava välimusega «elukunstnikul», võib alkoholiprobleeme olla ka näiteks matemaatikaõpetajal, kes ei saa kontrolltöid parandatud ilma pokaali abistava veinita. Kui märkad, et tipsutamine on saamas lähedase inimese igapäevaelu osaks, siis tuleb pakkuda oma abi, temaga rääkida või konsulteerida spetsialistiga.