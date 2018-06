Dr Kristo Ivanov: kellel peaks olema õigus hinnata hambaarstide pädevust?

Sel juhul oleks ju mõistlik teha nö üks kontrollreid ning kui tahta, küll siis mõne ettekirjutuse ikka annaks teha. Sisuliselt on potentsiaalne oht, et hakataks taga kiusama «kvaliteedinõuete» punkti taha peitudes neid, kellega mõnel «liidu juhatusse kuuluva liikmega» kõige soojemad suhted ei ole või kes ehk just oma eduka tegevusega nö pinnuks silmas on.

Enda kogemusele tuginedes: suure tõenäosusega mätsitaks kinni Liidus soojal kohal istuvate liikmete endi tegemised või tegemata jätmised. Sõltumatuse ja erapooletusega ei oleks seal mingit tegu – kuna (ka liitu kuuluvad) hambaarstid on Eestis kõik eraettevõtjad, siis tekiks sisuliselt olukord, kus üks eraettevõtja kontrollib teise, konkurendi tegevuse üle. Samuti peab arvestama, et Eestis on palju hambaarste, kes ei kuulu ning ilmselt ei tahagi kuuluda Eesti Hambaarstide Liitu ning sel juhul ei tohiks olla Liidul ka sisulist õigust otsustada mitteliikmete tegevuse üle. Või tekiks olukord, kus nö jahtima hakatakse mitteliikmeid, kes ei näe põhjust iga-aastast liikmemaksu maksta.

Kontrollorgan peaks kindlasti olema riigipoolne ning erapooletu, muul juhul tekiks ohu ning erapooletuse osas palju küsimusi. Hetkel ideaalselt toimiv ning Sotsiaalministeeriumi juures asuv ravikvaliteedikomisjon on oma sisult kõige adekvaatsem, kuna sinna kuuluvad laia teadmistepagasiga eri valdkondade arstid, kes suudavad olla ka reaalselt erapooletud. Kuna tegemist on erinevate erialade esindajatega, siis on ka tunduvalt väiksem nö kinnimätsimise võimalus, mis kindlasti saaks olema küsitav organisatsiooni puhul, kuhu kuuluvad ainult ühe kitsa erialagrupi esindajad.

Kuidas hinnata pädevust?

Mis on arsti pädevuse eelduseks? Hetkel on võetud referentsiks tasulised koolitused. Arst läheb koolitusele, maksab selle eest 50, 800 võimalik, et ka 2000 eurot. Sõltuvalt koolituse ajalisest kestvusest arvestatakse nö täienduspunkte (TP). Palju on neid, kes koolitustest võtavad maksimumi. Aga paraku palju on ka neid, kes registreeruvad koolitusele ja siis kahepäevalisest koolitusest on kohal ainult esimese loengu. Vahepeal lähevad jalutavad linnapeal, lõuna ajaks tulevad koolitusele tagasi, et üks kohvi juua. Ning lõpuks toob hea kolleeg ära sertifikaadi, kus peal ilutseb näiteks 12 TP.

Või istutakse kenasti koolitusel ettenähtud tunnid ära ning tegelikult loetakse samal ajal ajalehte või surfatakse nutiseadmetes. Kas see on piisavaks ja erapooletuks meetodiks ikka hinnata arsti pädevust? Või on pädevad arstid, kelle eesmärk ei ole koolitustele minna ainult raha eest punkte koguma, vaid nad täiendavad end tänasel hetkel veebis online-koolitustel? Loevad teadusartikleid? Jne. Viimased on lõppkokkuvôttes maailmas toimuvaga ehk rohkemgi kursis, kui näiteks arst, kellel on mitusada täienduspunkti, aga tegelikult on need vaid tühipaljad paberid ning ei anna adekvaatset tagasisidet kutseomaduste kohta.