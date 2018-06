Loe ja imesta: mis saab sinu loovutatud verest edasi?

Verekeskuse vanemarst Gulara Khanirzajeva selgitas, et vere ohutuse tagamiseks uuritakse doonoriverd verekeskuse laboris B-hepatiidi, C-hepatiidi, süüfilise ja HIV tekitajate suhtes. «Haiglasse läheb ainult see veredoos, millel nakkusmarkereid pole tuvastatud. Kui juhtub, et inimene loovutas verd ja tema vereproovist avastati nakkusmarker, siis võetakse doonoriga ühendust ja suunatakse ta infektsionisti konsultatsioonile,» rääkis ta. Seda juhtub harva ning enamikule tuleb üllatusena, et nad on enese teadmata olnud nakkusekandjad. Veredoos, milles leitakse nakkustekitaja, hävitatakse.