Kogemata alla neelatud WC-puhastustablett pani eaka mehe söögitoru mädanema

65-aastane Šveitsist pärit mees kaotas selle õnnetuse tagajärjel hääle ning tema söögitoru hakkas mädanema, kuna ta ajas tableti segamini paratsetamooliga, vahendas Daily Mail. Juhtumit kirjeldasid arstid meditsiiniajakirjas The British Medical Journal.

Meest vaevas peavalu, mille vastu tahtis ta võtta valuvaigistit, ent õnnetul kombel ajas ta selle sassi naatriumhüdroksiidi sisaldava puhastustabletiga, mis samuti köögikapil seisis. Tema sõnul tundis ta kohe kurgus kõrvetavat tunnet ning suutis osa lahustuma hakanud tabletist ka välja köhida. Ta läks otsejoones haiglasse ning sai Genfi Ülikooli haiglas vastuvõtule umbes tund aega pärast juhtunut.

Meedikud ei tuvastanud mehel muid ohumärke peale punaseks tõmbunud kurgu. Kuna ta ei kaevanud mingisugust muud valu, anti talle valuvaigisteid ning jäeti jälgimise alla, lootusega mees peagi kodusele ravile saata. Mehe seisund muutus aga loetud tundidega eluohtlikuks.

Õige pea hakkas kemikaal kurgus ja söögitorus aktiivsemalt reageerima ning sealseid kudesid mädandama. See omakorda põhjustas kõris vedelike kogunemise, mis takistas meest hingamast kui ka oma sülge neelamast. «Ma olin uimane, mu kurk valutas kui pöörane ning ma polnud võimeline enam rääkima. Kui mind vaatas haiglas viimaks üle kõrva-nina-kurguarst, lahkus ta kiiresti ning naases nelja-viie arstiga. Mäletan, et tahtsin WC-sse minna, aga öeldi, et pole aega,» rääkis mees toona arstidele.

Rohkem mälestusi tal haiglasviibimisest pole, kuna mees langes peagi koomasse. Meedikud olid tema sõnutsi öelnud, et ta pidas väga vaevalise ellujäämislahingu, aga suutis sellest võitjana väljuda.

Mehe hingetorru lõigati ava, et ta saaks vooliku kaudu hingata. Läks aega 17 päeva, enne kui ta suutis iseseisvalt hingama hakata. Haiglas tekkisid mehel tüsistustena veel kopsupõletik ning ta vajas antibiootikumiravi. Mees oli veel mitu kuud arstide jälgimise all, kuid tänaseks on ta paranenud.