Doktoritöö: verinoorena suguelu alustamine tekitab suurema tõenäosusega suitsiidimõtteid

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on suitsiid 15-29-aastaste vanusrühmas üks peamistest surmapõhjustest, kusjuures 15-19-aastaste Eesti noorte suitsiidikordaja on üks kõrgemaid kogu maailmas.

«Oma doktoritöös uurisin suitsidaalsete mõtete ja depressiivsete tunnete levimust Eesti 5.-9. klasside koolinoorte hulgas ning analüüsisin suitsidaalsete mõtete ja depressiivsete tunnete seost riskikäitumisega,» ütles Mark ning selgitas, et depressioon on üks sagedasematest enesetapuga seostatud vaimse tervise häiretest.

Kui korraga esines mitu riskitegurit, suurendas see 15-aastaste õpilaste hulgas suitsiidimõtete tekkevõimalusi hüppeliselt, nelja ja viie riskiteguri samaaegne esinemine ligi 10 korda. Mark märkis, et oluline oli ka muredest rääkimise kergus vanematega, eeskätt emaga. «Raskused emaga muredest rääkimisel suurendasid šansse suitsiidimõtete kogemiseks ligi viis korda. Seejuures selgus, et muredest rääkimise kergus vanematega puhverdab võimalusi suitsidiimõtete kogemiseks,» lisas ta.

Tulemustest järeldub, et riskikäitumist tuleks vaadelda kui ohumärki noore puuduliku vaimse heaolu kohta, mitte pelgalt ealise iseärasusena. «Noorte riskikäitumist saab ja tuleb kasutada vaimse tervise võimalike probleemide varaseks märkamiseks ja sekkumiseks. Lisaks riskikäitumise vähendamisele suunatud sekkumistele tuleb jõuliselt tegeleda koolikiusamise problemaatikaga. Tõenduspõhiste koolikiusamist vähendavate meetmetega tuleb alustada vara, nende rakendamine peab olema pidev ja need peavad hõlmama kõiki kiusamisega seotud osapooli (sh pealtvaatajataid),» sõnas Mark.

Doktoritöö «Depressive Feelings and Suicidal Ideation Among Estonian Adolescents and Associations with Selected Risk Behaviours» («Eesti noorukite depressiivsed ja suitsidaalsed mõtted ja depressiivsete ning suitsidaalsete mõtete seos valitud riskikäitumistega») avalik kaitsmine toimub 26. juunil kell 11 Tallinna Ülikoolis. Töö juhendajad on TLÜ professorid Airi Värnik ja Merike Sisask.