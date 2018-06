Terviseamet: hambaarstide seltsi avaldus on üllatav

Arstide pädevuse hindamine on Eestis seadusandlusest tulenevalt vabatahtlik, viimase viie aasta jooksul on Eestis arstide pädevust hinnanud 22 erialaseltsi, neist kuus on seda teinud sel aastal, teatas terviseamet. Muuhulgas on enda liikmeskonda kuuluvate arstide pädevust hinnanud Eesti perearstide selts ja hambaarstide pädevust hinnanud Eesti hambaarstide liit.