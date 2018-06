Ravimiamet hoiatab: sotsiaalmeediast ega eraisikult ära ravimit osta

Ravim on igasugune aine või ainete kombinatsioon, mis on mõeldud haiguse või haigussümptomi vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks inimesel või loomal. Kui ei ole selge, kas toode on ravim või mitte, tuleb pöörduda ravimiameti poole, kuna neil on selle üle õigus otsustada.