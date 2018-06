Lõualott on ära tüüdanud? Loe, kuidas näorasvast vabaneda

Healthline annab seitse nõuannet, kuidas vabaneda näorasvast.

Tee «näovõimlemist». Kui teed näoga regulaarselt erinevaid harjutusi, tugevdad näolihaseid ning need lähevad ajapikku rohkem toonusesse. Nii näib ka nägu kenama välimusega. Näiteks on ühes uuringus leitud, et näoharjutuste tegemine kaks korda päevas kaheksa nädala jooksul tugevdas lihaseid ning mõjus näole noorendavalt. Samas leidub selle kohta üsna vähe teaduslikku materjali, ent katsetada tasub siiski.

Tee kardiotreeningut. Enamasti on nägu ümar seepärast, et ka mujal kehas on liigselt rasva. Kui kaotad kaalu, võib saleneda nii piht kui ka peenemaks minna nägu. Soovitatav on teha igal nädalal 150-300 minutit treeningut, mis ajab hingeldama ja higistama – jooksmine, kiirkõnd, aeroobika, tantsimine, jalgrattasõit jm. Koos tervisliku toitumisega hoiab see kehakaalu kontrolli all.

Joo rohkem vett. Näorasva kaotamise seisukohalt on vedeliku tarbimine lausa kriitilise tähtsusega. Ei tasu arvata, et vedelik ajab keha paiste, sest tegelikult teeb seda hoopis vedelikupuudus. Veejoomine soodustab ka ainevahetust ning kaalukaotust. Seega kui nägu on turses, tuleb hakata tublisti vett jooma.

Piira alkoholitarbimist. Aegajalt klaasike veini söögi kõrvale ei tee midagi hullu, ent mida rohkem alkoholi tarbida, seda enam paistab see välja nii näost kui ka taljejoonelt. Esiteks on alkohoolsed joogid kaloririkkad ning soodustavadki keharasva tõusu. Teiseks mõjub alkohol diureetikumina ning tekitab vedelikupuudust. Ka see ajab näo tursesse. Alkoholitarbimise piiramine aitab vältida nii näo- kui keharasva vohamist kui ka turset.

Piira rafineeritud süsivesikute tarbimist. Igasugu nisujahust küpsetised ning makaronid soodustavad samuti rasva ladestumist. Neis puuduvad kõik kasulikud ained ning väikse kiudainete sisalduse tõttu on nende seedimine vaevalisem. Seepärast võib ka nende sage söömine näo tursumises välja paista. Pigem tasub eelistada täisterajahust toite, mis soodustavad nii seedimist kui ka kaalulangust ega tekita tarbetuid isusid.

Sea unegraafik paika. Unepuudus soodustab kortisoolitaseme tõusu. Tegu on stressihormooniga, millel on hulgaliselt kõrvaltoimeid, nende seas ka kaalutõus. Niisamuti ajab kehv uni näo tursesse ja teeb enesetunde aina hullemaks. Seega selleks, et vältida nii näorasva kui ka turseid, tuleb ennekõike harjutada end öösel kaheksa tundi magama.