Diabeetikutest profiratturid teevad haiguse kiuste võistlustel ilma

Heaks näiteks olid hiljuti Tartus toimunud rattavõistlus Tour of Estonia ja 37. Tartu Rattaralli. Tour of Estonial said üldkokkuvõttes kõrged viienda ja kaheksanda koha I tüübi diabeetikud David Lozano Riba ja Charles Planet profiklubist Team Novo Nordisk, rattarallil jõudis aga noor diabeetikust rattur Karel Georg Nõmm enam kui 1500 lõpetaja hulgas 61. kohale.

Team Novo Nordisk on maailma esimene I tüüpi diabeeti põdevatest tippsportlastest koosnev võistkond, kelle missiooniks ongi innustada ja julgustada kõiki diabeetikuid elama täisväärtuslikult. Just rahvusvaheline eeskuju on see, mis paneb ka Eesti diabeeti haigestunud noored ja täiskasvanud järjest rohkem spordi suunas vaatama. I tüüpi diabeetikutest spordiharrastajaid ühendava algatuse Diatleedid eestvedaja Mikk Lellsaare sõnul on Team Novo Nordisk oluliseks eeskujuks kõigile.

«Tean omast kogemusest, et I tüüpi diabeedi puhul ei ole isegi harrastussporti lihtne teha, kui puuduvad kvaliteetsed veresuhkru näitajate kontrollimise võimalused. Professionaalsel tasemel kestvusspordi ühendamine diabeediga on aga ülimat pühendumist ja detailset planeerimist nõudev ettevõtmine. Samas kinnitab profitiimi näide, et tänapäeval võivad inimesed vaatmata ravimatule ja raskele haigusele oma unistusi ellu viia ning õigesti haigust juhtides on kõik võimalik,» sõnas Lellsaar.

Eesti laste ja noorte diabeedi ühingu juhatuse liikme Kristi Peegli sõnul annavad sellised saavutused tippspordis oma eeskujuga kindlasti jõudu juurde ka diabeeti haigestunud laste peredele. Tema hinnangul võivad lapsevanemad tunda, et lapse elu on pöördumatult rikutud ja tulevikuperspektiivi on raske näha. Uuringute kohaselt muserdavad vaimsed pinged diabeedihaigete lastega peresid väga tugevalt.

«Teadmine, et tegelikult võib sinu lapsest kasvada ka profisportlane, annab kindlasti Eesti diabeedihaigete lastega peredele jõudu ja elurõõmu juurde. Loomulikult vajab laste unistuste täitmine kvaliteetseid ravivõimalusi, veresuhkrutaset monitoorivaid insuliinipumpasid, et laste veresuhkru näitajaid pikaajaliset stabiilsetena hoida,» lisas Peegel.