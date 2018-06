Tudengi lõputöö: mittevaktsineerijad arstide ega terviseameti soovitusi ei usalda

Lapse vaktsineerimist edasi lükkavad lapsevanemad tõid küsitluses põhjustena välja, et laps on haigustekitajatega kokkupuutumiseks liiga noor ja nad ootavad, et laps oleks suurem ja tugevam, vahendas ERR.

Suurem osa vaktsineerimisest täielikult keeldunud lapsevanematest on seisukohal, et vaktsineerimine on ohtlik. Lisaks on pool neist täheldanud enda või tuttava lastel kõrvalnähtusi, mida nad seostavad vaktsineerimisega.

Kenderi sõnul on üllatav, et enim on keeldutud rotaviirusnakkuse vaktsiinist, sest tegu on suukaudse vaktsiiniga, mille manustamine ei ole valulik ja eksperdid on leidnud, et vanemad on selle vaktsiini hästi vastu võtnud.