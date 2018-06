Naine kirjeldab, mis tunne oli välguga kaks korda pihta saada

«Siis ma tundsin seda... sama välgusähvatus, sama kogu keha põletav tunne. Minu poiss-sõber tormas mu poole ning enne kui kaotasin teadvuse, olin kindel, et suren,» meenutas Peterson. See välgutabamus ei teinud nii palju füüsilist kahju kui esimene, kuid arstidel oli raske selle ulatust teistkordselt hinnata. Naist ootas veel ees taastusravi, tema päevad olid täis haiglavisiite. Lisaks oli tagasi hirm isegi tumedate pilvede ja vihma ees, mis sundis pidevalt kartusega taevasse vaatama.

«Möödas on 25 aastat ning ma olen ikka veel valudes. See tundub veider, kuid need, kel on jäse amputeeritud, saavad sellest aru. Valu ei kao kuhugi, sa lihtsalt õpid sellega elama. Halbadele asjadele keskendumise asemel nõustan aga neid, keda kimbutab krooniline valu ning post-traumaatiline stressihäire. Välgutabamused võisid mu elu pöördumatult muuta, aga need andsid mulle ka eesmärgi teisi aidata,» kirjeldas Peterson.