Kas kuum vann toetab tervist sama hästi nagu saunaskäimine?

Palju on kiidetud sauna kasulikkust, mis võib vererõhku kontrolli all hoida ning aidata insulti ennetada. Sealjuures kehtib reegel, et mida rohkem saunas käia, seda suuremad on tervisekasud, kirjutab MedicalNewsToday. Kui saunaskäimise võimalust aga pole, siis kas asja ajab ära ka lõõgastav soe vann? Selle küsimuse võtsid luubi alla Jaapani teadlased eesotsas Matsuyama Ehime Ülikooli professor Katsuhiko Koharaga.

«Neid tulemusi arvesse võttes on tõenäoline, et soojal vannil on südame-veresoonkonna tervist edendav mõju,» märkis Kohara. Samas Briti südamefondi juht professor Jeremy Pearson lisas, et siinkohal võib põhjus olla ka inimese üldises elustiilis, näiteks kui ta võtab tihti lõõgastavat vanni, siis on ehk ka tema stressitase väiksem ning toidulaud tervislikum. «Selleks, et arst saaks eakale kuuma vanni «välja kirjutada», on vaja rohkem teaduslikke tõendeid,» märkis ta.