5 võimalust, kuidas kaitsta silmade tervist

Tea oma riske. On oluline, et teaksid valdavalt oma pere ja lähimate sugulaste meditsiinilist tausta, sest teatud silmahaigused on pärilikud. Näiteks kui su lähedasel pereliikmel on esinenud maakuli ehk kollatähni kärbumine, on 50-protsendiline tõenäosus, et sama häda tuleb sullegi kaela. Riski tõstab mitmekordselt ka glaukoomi esinemine perekonnas.