Praktiline õpetus. Kuidas valmistuda kiirabi saabumiseks

Eramajas või korteris pane koduloomad kinni. Eriti koerad, sest nad tunnetavad, et peremehed on hädas ning seepärast võivad võõrastele, sh kiirabibrigaadile, reageerida kui sissetungijatele.

Iga selline juhtum on tõeline stressiallikas lähedastele. Seetõttu tuleks mõelda, et lapsed ja emotsionaalsed pereliikmed ei peaks abivajaja juures viibima. Paku neile tuge, kuid vajadusel ole ka valmis kiirabi aitama.

Kui tegemist on elustamisega ja oled ainuke, kes on abivajaja juures, siis tuleb alustada südamemassaažiga, sest see on kõikidest nendest ettevalmistustest tähtsaim. Selle võid katkestada vaid saabunud brigaadile uste avamiseks. Seega, kaasa oma pereliikmeid nii palju kui võimalik. Nii on nad tegevuses ja mõtlevad vähem võimalikele negatiivsetele stsenaariumitele, mis võivad nende lähedastega juhtuda ning on kiirabile ka reaalseks abiks.