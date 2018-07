Kas aktiivsöega hambapasta on hammastele ohutu?

Oma poorse konsistentsiga on aktiivsüsi sideaineks mitmetes ravimites ning meditsiinis kasutatakse seda veel mürgistuste ning kõhulahtisuse leevendamiseks, kirjutab Health. Kuna süsi seob endas ja väljutab kehast toksiine, siis eeldavad inimesed sellest, et see eemaldab hammastelt ka plekid.

«Aktiivsütt on inimesed oma tarbeks kasutanud tuhandeid aastaid ning hambaarsti vaatenurgast on ka minul patsiente, kes seda sisaldavaid tooteid kasutavad ja kiidavad,» sõnas hambaarst Bruce L. Cassis. Siiski hoiatas ta, et aktiivsöega hambahooldustooteid on suhteliselt vähe uuritud ning nende pikaajalisem mõju pole hästi teada.

«Aktiivsöe ohutus haiglameditsiinis ja õhufiltrisüsteemides on hästi läbi uuritud, kuid mina ootaks selle kasutamisega, kuniks on piisavalt teaduslikku materjali ka hambaravi osas. Näiteks kuidas süsi reageerib teiste ravimitega, kui seda sageli alla neelata? Ja kuidas see mõjutab suu loomulikus keskkonnas elavaid baktereid?» tõstatas hambaarst Trey Wilson küsimusi.

Kui peamine soov on hammaste valgendamine, soovitab dr Wilson pigem pöörduda hambaarsti poole kui katsetada ise kodus hambavalgenduskomplektidega, kuna esimese variandi puhul on tulemus lihtsalt märgatavam ja püsivam. Ka aktiivsöega hambapasta puhul nõustuvad arstid, et seda peaks kasutama ettevaatlikult ning aeg-ajalt. Sellega ei maksa hambaid harjata mitte sagedamini kui kord kahe nädala jooksul ning mitte pika perioodi vältel, isegi kui hambad on korras.

«Aktiivsüsi on abrasiivne koostisosa, mille sage kasutamine kulutab hambaemaili. Sel põhjusel võiks osa inimesi aktiivsöega hambapastat hoopis vältida. Kui teil on igemete taandumine, võivad hambajuured muutuda abrasiivsuse tõttu hellaks,» sõnas dr Cassis.