Haigused, millega seostatakse D-vitamiini defitsiiti

USA Johns Hopkinsi ülikooli teadlased kogusid uurimistöö tarbeks kümne aasta jooksul enam kui 6000 täiskasvanu terviseandmeid. Neist selgus, et normipärasest D-vitamiini tasemest allapoole jääv näit on seotud suurema tõenäosusega, et inimesel ilmnevad varajased interstitsiaalsete kopsuhaiguste sümptomid. Teadlased tõid välja, et D-vitamiin võis olla üks tegur, mille tõttu need haigused inimesed tekivad.