Kurb tõsiasi: lennukipersonali ähvardab kõrge vähirisk

Üks võimalik seletus suurenenud ohule on see, et lennukipersonal puutub oma töökeskkonnas sageli kokku tuntud kartsinogeenidega, selgus Harvardi Ülikooli uuringust. Üks neist on ioniseeriv kiirgus, mille tase on suurem just kõrgustes, vahendab Fox. Kiirgus kahjustab DNAd ning on teada-tuntud põhjus eriti rinnavähi ja mittemelanoomi tekkel, selgitas uuringu juhtivautor Irina Mordukhovich. Tema sõnul saab lennukipersonal USAs aastas kõigist enim kokkupuudet ioniseeriva kiirgusega.