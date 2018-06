Vanemad hädas: lastehaigla EMOsse satub ligi 80 last päevas

Kui lapse vigastused on suuremad kui lihtsalt kriimustus ja vanematel on vaja jääda pikemaks ajaks lapse juurde koju, siis tuleb arvestada, et haigekassa maksab hooldushüvitist vaid 14 päeva eest, kirjutab ERR. Haigekassa Harju osakonna direktor Ado Viik ütles, et keskmine hoolduslehe päevade arv on 7,7.