Kaheksa viga kreemi kasutamisel, mis vähendavad päikesekaitset

Päiksekreem imendub täielikult naha sisse umbes 15 minutiga, mistõttu on parima kaitse jaoks vaja seda peale kanda juba enne päikese kätte minekut. Samuti on hea kanda kreemi enne ujumisriiete selga panekut, et katta ka alad, mis oleks muidu riiete all. Kõik riided ei paku täielikku päikesekaitset, kuid nendest on kahtlemata abi.