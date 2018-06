Laseriga mänguasi põletas poisikese silma augu

Arstid tuvastasid analüüsidega poisi vasaku silma kollatähnis suure augu, vahendas CNN. Kollatähn asub silma võrkkestal ning aitab meil nii autoga sõites kui ka lugedes märgata iga vähimatki detaili. Lapse täiendav uurimine näitas, et kahjustunud oli ka kaks kollatähnist sissepoole ulatuvat kihti silmas. Poisi juhtumit kirjeldasid arstid meditsiiniajakirjas New England Journal of Medicine.

Kollatähni kahjustusi ravitakse enamasti operatsiooniga, ent sellega kaasneb paraku sajaprotsendiline hallkae tekkerisk. Hallkae on levinud silmahaigus, mis hägustab inimese nägemist. Poisi juhtumi puhul olid aga silmas valgust neelavad närvid täiesti kahjustunud. See tähendas, et isegi kui tema operatsioon võinuks õnnestuda, on risk selle käigus nägemine kaotada, selgitas Kreeka Tessaalia Ülikooli oftalmoloogiaprofessor dr Sofia Androudi.

Poisi nägemisteravuseks mõõdeti USA mõõdikute kohaselt 20/20 paremas silmas ja 20/100 vasakus silmas. See tähendab, et parema silmaga nägi ta kõike, mida normaalse nägemisega inimene peakski 20 jala kauguselt nägema. 20/100 vasakus silmas tähendas aga seda, et ta nägi 20 jala pealt neid asju, mida hea nägemisega inimene näeks suisa 100 jala kauguselt.

Androudi sõnul tõrguvad lapsed sageli oma nägemisprobleemide tunnistamisega. Ta oletas, et poiss võis nägemisvaevusi kannatada juba vähemalt aasta enne seda, kui ta raviga alustas. Isegi kui ta oleks tulnud varem, ei oleks olnud tema juhtumi puhul seisukorda otseselt parandavat ravi. Praeguseks on ravi algusest möödunud 18 kuud ning lapse nägemisvõimes pole muutusi.

«Kui silma tungib midagi sellist nagu laseri kiirgus, on see nii võimas, et võib muutuda põletusega sarnaselt tuliseks. See võib silmakude kahjustada ning tekitada isegi verejooksu. Inimesele võib keset silma jääda pime täpp,» kirjeldas Los Angelese lastehaigla silmakeskuse juht dr Thomas C. Lee.

Üldiselt jääb laseri võimsus alla viie millivati ning see on suhteliselt ohutu, kuid sageli võib juhtuda, et mänguasi on valesti märgistatud. Nii võib selle võimsus olla viie millivati asemel hoopis 10 või 50, tõdes Johns Hopkinsi haigla silmaarst dr Peter Gehlbach. Niimoodi pole kasutajal võimalik ka kuidagi tuvastada, kas laseriga mänguasi on pigem ohutu või võib silmi hoopis jäädavalt kahjustada.