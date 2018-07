3 müüti e-sigareti kohta, mis ei vasta tõele

E-sigareti kohta on tehtud küll hulk uuringuid ning osade tulemused on rõõmustanud ka tarviku pooldajaid. Siiski selleks, et pikaajalisi uuringuid teha, on vaja hulka inimesi, kes oleks tarvitanud e-sigaretti kümneid aastaid. Ent need tooted on alles 10–15 aastat müügis olnud. Rohkem kui teist sama kaua tuleb veel oodata, enne kui on võimalik mõõta tarvitajate haigestumist ja suremust.

Haigused ei teki ühe sigareti suitsetamisest, need kujunevad aastatega. Katsed inimrakkudega on korduvalt näidanud, et e-sigaret käivitab rakutasandil samu protsesse mis tavaline sigaret. Neid me ise vahetult ei taju, kuid just rakutasandi protsessidel on oluline roll haiguste kujunemises.

TAI annab värskes e-sigareti voldikus teavet, millised levinud arvamused e-sigareti kohta ei vasta tõele ning kuidas saaks selle kasutamisest loobuda.

Kas on tõsi, et e-sigaretiga hingan sisse vaid nikotiiniga veeauru?

Ei, see ei vasta tõele. E-sigareti vedeliku puhul on tegemist mitmekesise keemilise seguga, kus leidub ka näiteks karbonüüle (metanool, atsetoon jne) ja metalle. Selle segu nimetamine veeauruks on vale ka siis, kui vedelik ei sisalda nikotiini. E-sigarettides leidub tihti aineid, mille puhul mainitakse, et need on mõnes lubatud ainete nimekirjas. Sellest ei tasu lasta end eksitada, sest sama aine mõjub erineval tarbimisel erinevalt. Näiteks mõni aine, mille kasutamine toidus maitseainena on lubatud ja ohutu, on regulaarsel sissehingamisel siiski ohtlik.

E-sigaret sisaldab vähem aineid kui sigaret. Kas see tähendab, et e-sigaret on ohutum?

On tõenäoline, et e-sigaret sisaldab vähem erinevaid toksilisi aineid kui tavasigaretisuits, kuid annused on tervise kahjustamiseks sellegipoolest piisavad. E-sigarettide suitsu koostis on tooteti väga erinev, näiteks erinevate metallide (tina, kroom, nikkel) osakaal võib varieeruda mitusada korda. Eelkõige on e-sigareti toksilisuse taga seal kasutatavad erinevad maitse- ja lõhnaained. Tervise seisukohalt on tähtis ka aineosakeste suurus, koostoime teiste ainetega ja konkreetsete mehhanismide käivitumine.

Kui asendan mõne sigareti päevas e-sigaretiga, siis kas see vähendab mu terviseriske?

Suitsetamise riskide puhul on päevas suitsetatud sigarettide kogusest isegi olulisem suitsetajana elatud aeg. Ka 1–5 sigaretist päevas piisab tervise kahjustamiseks. Sigaret ja e-sigaret koos tähendab seda, et organismi satub lisaks tavasuitsule ka aineid, mida leidub e-sigaretis, ning nende koosmõjus võivad tekkida omakorda uued tervist kahjustavad ainekooslused.