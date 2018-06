Galerii: uhiuues Tallinna eakate kodus algab voodikoht 1190 eurost kuus

«Meie soov on, et inimene saaks esmalt tulla maja ja pakutavaga tutvuma, et ise tunnetada, kuidas talle siin meeldib ning et valida välja meelepärane tuba,» märkis Viru Haigla juhatuse esimehe Meelis Kukk, kelle kinnitusel on juba enne tänast ametlikku avamist olnud huvi tõepoolest suur ning loodetavasti suudab sajakohaline uus eakate kodu tuua leevendust pealinna hooldusteenuse kohtade defitsiidile.

«Oleme uue Nõmmel avatava eakate kodu puhul panustanud eelkõige kvaliteedile ja hoolealuste heaolule, seetõttu on ka töötajaid sinna planeeritud sellisel määral, et kõik tunneksid end tõesti hoituna,» märkis Kukk ning lisas, et saja hoolealuse kohta hakkab ettevõte Nõmmel tööd pakkuma 40 inimesele, kes on suures osas juba edukalt komplekteeritud, ent üksikud töökohad on täna veel ka vabad.

Meie juurde sobib selline klient, kes saab ise endaga hakkama või vajab ka suuremal või vähemal määral kõrvalist abi, rääkis Viru Haigla meditsiiniteenuste arendusjuht Lenne Rätsep. «Nõmme eakate koju ei sobi inimene, kes vajab kas raviteenust või siis mingisuguseid raviprotseduure. Pakume siiski sotsiaalteenust, mitte raviteenuseid,» rõhutas Rätsep.

Majas hakkab olema õde, kes jälgib kliendi terviseseisundit, aga ei teosta raviprotseduure. Esmased raviteenused, mida on vaja teha: palavikku alandada, mõni haav siduda, selle kõigega saame kõigega hakkama, seletas Rätsep.

Eakate koju sobiks elama inimene, kelle kodune elu on muutunud talle keeruliseks. «Näiteks ta ei tule enam toime toidutegemise, pesupesemisega, ei suuda talvel kodu kütta või on tal seal näiteks suur kukkumisrisk. Ta võib olla ka voodihaige, kes vajab elu lõpul suurendatud tähelepanu ja abi,» rääkis ta. Meil on keeruline toime tulla kliendiga, kes on agressiivne või väga ebastabiilne, seletas Rätsep. Kriitiline seisund võiks olla möödas ja jätkub igapäevane ravimite tarbimine.

Standardtuppa mõõduka abivajadusega eaka paigutamine maksab Rätsepa sõnul alates 1190 eurot. «Seal hulgas on käsimüügiravimid, kuid mitte retseptiravimid või spetsiaalsed haavaplaastrid, mida perearst retsepti alusel väljastab,» seletas ta.

Alates talvest on huvilisi kogunenud 100 ning majas on maksimaalselt 100 kohta, rääkis Rätsep. Huviliste arv ei tähenda aga tema sõnul seda, et nendest saavad ka eakate kodu kliendid. «Me ei lähtu sellest, et võtame maja iga hinna eest kliente täis, vaid lähtume konkreetsest inimesest ja sellest, kas ta siia sobib,» sõnas ta. Soovime, et ühe hooldustöötaja vastutada jääks maksimaalselt 10–12 klienti.

Haigekassaga Viru hooldekodul mingeid lepinguid ei ole, sest tegemist on sotsiaalteenusega. «Praegu käivad meil läbirääkimised Nõmme munitsipaalperearstikeskusega, et meie kliendid oleks kõik ühe perearstikeskuse patsiendid,» sõnas Rätsep.

Parkmetsaga ümbritsetud hoone kolmel korrusel on sada kohta kaasaegselt renoveeritud ühe-, kahe- ja kolmekohalistes tubades. Ajalooline esinduslik hoone on kaasaegselt renoveeritud ning toad on moodsalt hubased. Majas on saun ja massaažiruum, arvutinurk ja raamatutega sisustatud lugemistuba ning kvaliteetsete seadmetega mahukas köök. Väikese kööginurgaga lugemistuba saab kasutada ka lähedastega pidulike sündmuste tähistamiseks.