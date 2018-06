Koolireisil seletamatult surnud teismelisel leiti tampoonimürgistus

Kui menstruatsiooni ajal tekivad gripi-sarnased sümptomid ja gripiviiruse võimalus on pigem madal, on vajalik koheselt pöörduda arsti poole.

Toksiline šokk võib tekkida igal ajal menstruatsiooni jooksul või vahetult pärast seda. Hoiatavateks märkideks on üle 39-kraadine palavik, peavalu, oksendamine, kõhulahtisus, nahalööve, mis meenutab päikesepõletust, pearinglus, lihasvalud, minestamine ja hingamisraskused. Need haigustunnused, tampoonide kasutamine ja vererõhulangus viitavad võimalikule toksilise šoki sündroomile. Kindlasti tuleks koheselt eemaldada tampoon ja kiiresti pöörduda arsti poole.

Toksilise šoki sündroomi kartes ei pea tampoonide kasutamist lõpetama, sest see seisund on siiski üliharv. Menstruatsiooniga seotud toksilise šoki riski saab vähendada, kui kasutada menstruatsiooni ajal, eriti aga öösel, tampooni asemel hügieenilist sidet.

Oluline on tampoone regulaarselt vahetada, seda peab tegema vähemalt iga 4–5 tunni järel, ka siis kui veritsus on vähene. Tampoonide kasutamisel on soovitatav valida väikseima sobiva imavusega tampoon, millest piisab menstruaalvere peatamiseks. Kuna erituva vere hulk on menstruatsiooni eri päevadel erinev, on ilmselt vaja kasutada erineva imavusega tampoone.