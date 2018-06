Uuring pakub välja: inimese eluiga võib olla igavene

Teadlased on kaua arutanud, kas inimestel on ülemine vanusepiir. Peamine arvamus on see, et risk surra kasvab püsivalt täiskasvanueas kuni umbes 80. eluaastani. Erinevatel arvamustel ollakse aga selle osas, mis juhtub, kui inimesed jõuavad 90–100 aastani. Uurides demograafilisi andmeid, on mõned teadlased jõudnud järeldusele, et inimeste liigil on kindlalt paika pandud loomulik «säilivusaeg» ning suremus kasvab vanusega. Teised on vaadanud samu andmeid ja väitnud, et surmarisk väheneb äärmuslikult kõrges eas, mistõttu pole inimeste elueal ülempiiri.